Zhegrova Juventus come verrà gestito ora dopo i 45? contro il Pafos | l’indizio di Spalletti sull’esterno kosovaro

Dopo i 45 minuti disputati contro il Pafos, si apre un nuovo capitolo nella gestione di Zhegrova alla Juventus. L’allenatore Spalletti ha lasciato alcuni segnali importanti che fanno ipotizzare possibili sviluppi sul ruolo e il futuro dell’esterno kosovaro in squadra, suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Zhegrova Juventus, la sua gestione ora dopo i 45? contro il Pafos: l’indizio di Spalletti legato all’esterno kosovaro. Rivelazione. In conferenza stampa dopo Juve Pafos, Luciano Spalletti ha parlato così di Edon Zhegrova, alla prima da titolare e autore di 45 minuti nel match di Champions League (poi sostituito da Conceicao all’intervallo). ZHEGROVA – «Dipende anche da lei, dal suo pensiero. Io ci trovo sempre qualcosa da imparare, Stasera, quando loro ci han forzato sulla sinistra, ha la possibilità di fare la fase difensiva su uno, poi si perde. È prettamente offensivo. Ha bisogno di crescere da un punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, come verrà gestito ora dopo i 45? contro il Pafos: l’indizio di Spalletti sull’esterno kosovaro

Le pagelle di Juventus-Pafos: Zhegrova ancora non va, David Luiz senza età Vai su X

Juventus-Pafos, ecco la probabile formazione dei bianconeri: Spalletti punta su Zhegrova sulla trequarti - facebook.com Vai su Facebook

Zhegrova non gioca da 9 mesi: è pronto per la Juve? Il piano di Tudor - Quasi 9 mesi tondi lontano dal campo, senza giocare: l'infortunio più lungo della sua carriera, 27 partite viste dalla ... Secondo gazzetta.it

Zhegrova alla Juventus, perché il colpo di mercato non gioca da dicembre 2024 - Juventus, arriva Zhegrova nell’ultimo giorno di mercato: visite mediche a Torino e contratto triennale, colpo da 20 milioni più bonus per l’esterno kosovaro ex Lille. Lo riporta fanpage.it