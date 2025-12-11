Zelensky | Trump vuole il ritiro dell' Ucraina dal Donbass Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero auspicato un ritiro delle forze ucraine dal Donbass, senza tuttavia chiedere lo stesso alle truppe russe. Zelensky ha annunciato che si procederà con elezioni o referendum per decidere la questione territoriale, evidenziando le tensioni e le posizioni divergenti riguardo alla regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Washington avrebbe espresso l’intenzione di vedere un ritiro delle forze ucraine dal Donbass, senza però richiedere un analogo passo alle truppe russe. Un’indicazione che, secondo il capo di Stato, solleva interrogativi sul ruolo e sulle aspettative degli alleati nei confronti dell’Ucraina. Durante un incontro con i giornalisti, tra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky: "Trump vuole il ritiro dell'Ucraina dal Donbass. Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale"

#Tg2000, #11dicembre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Lavrov #MedioOriente #Hamas #Amnesty #Israele #Gaza #Milano #OraDiReligione #Scuola #Chailly #PapaLeoneXIV #Cultura #TV2000 @tg2000it Vai su X

#Tg2000, #11dicembre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Lavrov #Birmania #MedioOriente #Hamas #Amnesty #Israele #Gaza #Milano #OraDiReligione #Scuola #Chailly #PapaLeoneXIV #Cultura #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: "Trump vuole il ritiro dell'Ucraina dal Donbass. Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale" - La posizione di Zelensky conferma la linea finora mantenuta da Kiev: la volontà di resistere alle pressioni esterne e di lasciare che sia la cittadinanza a determinare eventuali cambiamenti nello stat ... Segnala gazzettadelsud.it

Zelensky: “USA vogliono nostro ritiro da Donbass. Serve Referendum” - Le parole del presidente ucraino Zelensky sulle trattative per trovare un accordo per la pace con la Russia. newsmondo.it scrive