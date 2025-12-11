Zelensky | Trump vuole che ci ritiriamo dal Donbass Sui territori decidano i cittadini ucraini Putin | Noi avanziamo

Nel contesto del conflitto in Ucraina, Zelensky afferma che gli Stati Uniti desiderano un ritiro dell'esercito ucraino dal Donbass, mentre Putin sottolinea i progressi delle truppe russe. Le tensioni si focalizzano su Donetsk e Zaporizhzhia, punti chiave nelle trattative di pace e nelle dinamiche militari attuali.

Gli Stati Uniti vogliono «che l’esercito ucraino, ma non quello russo, si ritiri dal Donbass ». A confermarlo è lo stesso Volodymyr Zelensky, leader di Kiev, che a proposito dei colloqui di pace cita la regione di Donetsk e la centrale nucleare di Zaporizhzhia come le due «questioni chiave ancora irrisolte». Il presidente ucraino tiene la barra dritta sui compromessi territoriali che Mosca, con l’aiuto di Washington, chiede a Kiev. Ed evoca la prospettiva di un referendum: «Credo che il popolo ucraino risponderà a questa domanda. Che si tratti di elezioni o di un referendum, deve esserci una posizione del popolo ucraino», ha dichiarato Zelensky durante un briefing con i giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online