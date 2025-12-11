Zelensky svela le carte di Trump | Gli Usa vogliono un nostro ritiro nel Donetsk

Volodymyr Zelensky rivela dettagli sui colloqui con gli Stati Uniti, indicando che gli USA desiderano un ritiro ucraino nel Donetsk. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle richieste americane nell’ambito dei negoziati per risolvere il conflitto con la Russia, evidenziando le tensioni e le strategie in gioco nel processo di pace.

Volodymyr Zelensky torna a descrivere cosa gli Stati Uniti stanno chiedendo all’Ucraina nei negoziati in corso per mettere fine alla guerra contro la Russia. Secondo il presidente, Washington starebbe spingendo per la creazione di una "zona libera economica" smilitarizzata nell’Est del Paese, da. 🔗 Leggi su Today.it

L'Editoriale di Marco Travaglio di oggi 30 Novembre 2025 svela chiaramente il giro di corruzione che c'è attorno a zelensky (e probabilmente il premier stesso ha le mani in pasta), e ci fa capire a chi stiamo destinando i soldi nostri in armi per mezzo di meloni. - facebook.com Vai su Facebook

