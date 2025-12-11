Zelensky svela il piano Usa | Una zona economica libera

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condiviso dettagli su un recente incontro con la delegazione americana, durante il quale sono stati discussi vari aspetti delle garanzie di sicurezza. Zelensky ha annunciato la presentazione di un piano statunitense per creare una

"Oggi abbiamo avuto una discussione costruttiva e approfondita con la delegazione americana su uno dei tre documenti su cui stiamo attualmente lavorando, quello riguardante le garanzie di sicurezza", riferisce Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha spiegato che "gli Stati Uniti erano rappresentati dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario della Guerra Pete Hegseth, dall'inviato Steve Witkoff, da Jared Kushner, dai generali Keane e Grynkewich, e da Josh Gruenbaum. Un ringraziamento anche al segretario generale della Nato Mark Rutte. Attribuiamo grande valore al coinvolgimento attivo della parte americana a tutti i livelli - non solo nel lavorare per porre fine alla guerra, ma anche nel garantire la sicurezza dell’Ucraina e prevenire una nuova invasione russa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zelensky svela il piano Usa: "Una zona economica libera"

L'Editoriale di Marco Travaglio di oggi 30 Novembre 2025 svela chiaramente il giro di corruzione che c'è attorno a zelensky (e probabilmente il premier stesso ha le mani in pasta), e ci fa capire a chi stiamo destinando i soldi nostri in armi per mezzo di meloni. - facebook.com Vai su Facebook

