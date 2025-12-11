zelensky sotto pressione trump chiede il ritiro dal donbass ma serve un referendum popolare

In un contesto di crescente tensione internazionale, Zelensky si trova sotto pressione mentre Trump propone il ritiro dal Donbass, sostenendo che sia necessario un referendum popolare. I Paesi della

Roma, 11 dicembre 2025 – I Paesi della “coalizione dei volenterosi” cercano di venire a patti con Trump, ma la missione appare quasi impossibile. Dopodomani è prevista a Parigi una riunione tra funzionari di Ucraina, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito per discutere del piano di pace. Grande assente la premier italiana Giorgia Meloni, che continua a muoversi su un doppio binario: sostegno all’Ucraina da una parte e vicinanza all’amministrazione Trump dall’altra. Intanto Vladimir Putin rivendica progressi militari nel Donbass, con un’avanzata che procede “a ritmo sostenuto”, mentre il ministro degli Esteri Sergei Lavrov minaccia direttamente l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net