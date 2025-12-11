Zelensky | Gli Usa premono per un nostro ritiro dal Donbass Pronti a un referendum sui territori Putin | Noi avanziamo

Le tensioni nel conflitto ucraino si intensificano: Zelensky denuncia pressioni statunitensi per un ritiro dal Donbass e annuncia la possibilità di un referendum sui territori, mentre Putin afferma che le forze russe avanzano. Le ultime notizie di giovedì 11 dicembre offrono un quadro aggiornato sulla situazione, con le dichiarazioni delle parti coinvolte e le risposte di Kiev al piano americano.

Le notizie di giovedì 11 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Axios, Kiev ha dato una risposta al piano Usa. Oggi riunione in videoconferenza dei Volenterosi. Lavrov: «Vogliamo una pace duratura e sostenibile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky: «Gli Usa premono per un nostro ritiro dal Donbass. Pronti a un referendum sui territori». Putin: «Noi avanziamo»

Zelensky a Roma, prima dal Papa poi a Palazzo Chigi: sul piano Trump c'è la mediazione della Meloni

Zelensky: stasera nostro piano agli Usa - Le proposte di pace ucraine sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Usa oggi. Segnala rainews.it

L’Europa blinda Zelensky: ancora niente intesa con Usa. Oggi l’incontro con Meloni - Concluso il vertice a Downing Street con Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Da ilsole24ore.com