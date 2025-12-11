Zelensky | Gli Usa premono per un nostro ritiro dal Donbass e per la creazione di una zona smilitarizzata Putin | Noi avanziamo

Il conflitto in Ucraina continua a evolversi con tensioni tra Kiev e Washington, mentre Mosca afferma di avanzare sul campo. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti spingerebbero per un ritiro dal Donbass e la creazione di una zona smilitarizzata, mentre Putin ribadisce i progressi russi nella regione. Le notizie del 11 dicembre aggiornano la situazione in tempo reale.

Le notizie di giovedì 11 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Axios, Kiev ha dato una risposta al piano Usa. Oggi riunione in videoconferenza dei Volenterosi. Lavrov: «Vogliamo una pace duratura e sostenibile». Zelensky: «Gli Usa premono per un nostro ritiro dal Donbass e per la creazione di una zona smilitarizzata». Putin: «Noi avanziamo»

Zelensky: stasera nostro piano agli Usa - Le proposte di pace ucraine sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Usa oggi. Si legge su rainews.it

Londra, il premier Starmer accoglie Zelensky, Macron e Merz per il vertice al 10 di Downing street - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da poco atterrato a Bruxelles, ripartira' "verso l'una o mezzanotte" per Roma, dove incontrera' domani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Segnala lastampa.it