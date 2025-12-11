Zelensky | Donetsk e Zaporizhzhia i nodi

Nel contesto dei negoziati in corso, le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia rappresentano punti cruciali ancora da definire. Zelensky evidenzia come queste aree siano nodi irrisolti, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni che possano favorire la stabilità e la pace nella regione.

18.15 La regione di Donetsk e la centrale nucleare di Zaporizhzhia sono "questioni chiave irrisolte" nei colloqui. Così il presidente ucraino Zelensky. Per Zelensky, qualsiasi potenziale compromesso territoriale dovrebbe essere deciso da un voto popolare. "Che si tratti di elezioni o di un referendum, deve esserci una posizione del popolo ucraino", ha detto durante un briefing con i giornalisti. Poi ha affermato che gli Stati Uniti stanno spingendo l'Ucraina a ritirare le sue truppe dal Donbass. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Freni tirati. Volenterosi e Macron a Zelensky: “Trump sul Donetsk ti tradirà” (di Michela A.G. Iaccarino) - facebook.com Vai su Facebook

PODCAST | Trump gela Zelensky e gli europei: "Deboli, non sanno che fare". Putin: "Il Donbass è nostro". Il presidente ucraino vede Meloni e risponde alla Casa Bianca: "Pronto a elezioni se garantita la sicurezza" #ANSA Vai su X

Ucraina, Zelensky: ""Donetsk e la centrale nucleare di Zaporizhzhia sono i nodi irrisolti. Rutte: "Nato è il prossimo obiettivo di Putin" - "Secondo le prime notizie, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa dell'esplosione ... Come scrive adnkronos.com

Zelensky: 'Donetsk e Zaporizhzhia nodi irrisolti. Trump vuole che Kiev si ritiri dal Donbass, non la Russia' - Axios: sabato un incontro dei funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb. Si legge su ansa.it