Zelensky | Abbiamo ricevuto dagli Usa una bozza sulle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza, un documento atteso da settimane e ora al centro del confronto diplomatico tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da Ukrinform. Nel corso di una conferenza stampa, Zelensky ha spiegato che il governo ucraino sta analizzando il testo ricevuto da Washington per comprenderne ogni dettaglio e calibrare la propria posizione. Il presidente ha chiarito che la bozza verrà esaminata punto per punto, con l’obiettivo di integrarla con una serie di osservazioni e modifiche ritenute essenziali per gli interessi di Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il presidente ucraino Zelensky in mattinata a Castel Gandolfo da Leone XIV, dopo a Palazzo Chigi per circa un'ora e mezza. "Sempre pronto alle elezioni", in risposta alle parole di Trump Con Meloni "abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondit - facebook.com Vai su Facebook
«Esistono visioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. E non abbiamo una visione unitaria sul #Donbass». Lo ha dichiarato il presidente ucraino #VolodymyrZelensky in un’intervista a Bloomberg dopo le critiche di Donald Trump che si è detto “deluso” dal leader Vai su X
