Zelensky | Abbiamo ricevuto dagli Usa una bozza sulle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza, un documento atteso da settimane e ora al centro del confronto diplomatico tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da Ukrinform. Nel corso di una conferenza stampa, Zelensky ha spiegato che il governo ucraino sta analizzando il testo ricevuto da Washington per comprenderne ogni dettaglio e calibrare la propria posizione. Il presidente ha chiarito che la bozza verrà esaminata punto per punto, con l’obiettivo di integrarla con una serie di osservazioni e modifiche ritenute essenziali per gli interessi di Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it