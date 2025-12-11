Zazzaroni su Mourinho | Da anni dicono che è bollito invece Conte non trova scuse ma… 

Il giornalista Ivan Zazzaroni commenta le recenti prestazioni di José Mourinho e Antonio Conte, analizzando le loro situazioni e le percezioni del pubblico dopo la partita tra Benfica e Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo sulle sfide e le dinamiche dei due allenatori nel contesto attuale del calcio europeo.

Inter News 24 Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato di José Mourinho e di Antonio Conte dopo la partita di ieri sera tra Benfica e Napoli. Ecco cosa ha detto. Ivan Zazzaroni ha parlato di Conte e Mourinho, elogiando entrambi dopo il match di ieri sera. QUI LE ULTIME SULL’INTER «Ascoltatelo Conte quando parla di «di?coltà oggettive». Lui sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non possono bastare se il centrocampo si riduce a McTominay, Elmas e Vergara e se in Europa vengono a mancare l’esperienza internazionale e il peso di gente come De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Lukaku. Ascoltatelo perché non sta accampando scuse: conosce squadra e momenti, esperienze simili le ha già vissute e subite» «Di Mourinho potrei dire – anzi ripetere – tutto il bene possibile: a metà settembre ha preso in mano un Benfica che non aveva costruito, gli hanno venduto subito – oltretutto al Fenerbahçe – l’attaccante che aveva richiesto in Turchia, Aktürkoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com