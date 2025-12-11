Youth League domani sorteggio sedicesimi | le possibili avversarie dell’Inter

Domani si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale della Youth League, con l'Inter Primavera già qualificata grazie alla vittoria per 5-0 sul Liverpool. L'evento definirà le possibili avversarie della squadra nerazzurra nella prossima fase della competizione europea dedicata ai giovani talenti.

Con il travolgente 5-0 rifilato al Liverpool, l’Inter Primavera di Benito Carbone ha certificato il passaggio alla seconda fase di Youth League. I nerazzurri hanno concluso la League Phase al 14° posto, piazzamento che vale l’accesso ai sedicesimi di finale. Il prossimo appuntamento è già in agenda: venerdì 12 dicembre alle ore 15.30 si terrà infatti il sorteggio che stabilirà l’avversaria dei ragazzi di Carbone nel primo turno a eliminazione diretta. Sorteggio Youth League: le possibili avversarie dell’Inter. L’Inter affronterà una delle dieci squadre provenienti dal percorso Campioni Nazionali, un blocco eterogeneo e ricco di insidie, che comprende: • Dinamo Minsk (Bielorussia) • Real Betis (Spagna) • Dynamo Kiev (Ucraina) • Maccabi Haifa (Israele) • Zilina (Slovacchia) • Colonia (Germania) • HJK Helsinki (Finlandia) • Legia Varsavia (Polonia) • Puskas Akademia (Ungheria) • AZ Alkmaar (Paesi Bassi) Un ventaglio di avversarie molto diverse per stile, tradizione e competitività: dagli olandesi dell’AZ, tra le migliori realtà giovanili europee, ai sempre imprevedibili club dell’Est. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it