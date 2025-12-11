Yildiz Juventus è sempre la solita storia | se non si accende lui i bianconeri devono trovarsi gol clamorosi La pagella del turco

Yildiz si conferma imprescindibile per la Juventus: il talento turco è il motore dei bianconeri, capace di accendere la squadra e regalare giocate decisive. La sua presenza si fa sentire anche in pagella, consolidando il ruolo di trascinatore e protagonista indiscusso sul campo.

Yildiz Juventus, il quotidiano incorona il turco come trascinatore: senza le sue giocate è buio, l’assist per il 2-0 vale gli applausi di tutto lo stadio. Se c’è una certezza in questa Juventus europea, quella porta il nome e il numero 10 di Kenan Yildiz. L’edizione odierna di Tuttosport non ha dubbi nell’individuare nel talento turco il vero faro della manovra bianconera contro il Pafos, premiandolo con un 7 pieno in pagella che certifica una prestazione da leader tecnico assoluto. Il giudizio del quotidiano torinese parte da una constatazione quasi preoccupante per il resto della squadra, ma esaltante per il ragazzo: “Siamo sempre lì: se non accende lui la luce la Juventus deve inventarsi dei gol clamorosi per indirizzare la gara”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, è sempre la solita storia: se non si accende lui i bianconeri devono trovarsi gol clamorosi. La pagella del turco

