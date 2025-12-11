Xbox Indie Demo Fest | tre settimane per provare gratis oltre 30 giochi indipendenti

L’Xbox Indie Demo Fest offre tre settimane di prove gratuite per oltre 30 giochi indipendenti, mettendo in luce l’originalità e la creatività degli sviluppatori indipendenti. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove proposte, sperimentare idee innovative e immergersi in un universo di progetti che spesso anticipano le tendenze del settore videoludico.

Ogni anno l’universo indipendente riesce a sorprendere con idee coraggiose, piccole rivoluzioni creative e progetti che spesso anticipano le tendenze del mercato. La nuova Xbox Indie Demo Fest, appena avviata, rappresenta uno dei momenti più interessanti per chi ama scoprire novità senza alcun costo: una vera maratona di prove gratuite, disponibili dal 9 al 31 dicembre su Xbox Series XS e PC. Per tre settimane gli utenti possono scaricare liberamente più di trenta demo realizzate dai team del programma ID@Xbox, un’iniziativa pensata per dare visibilità agli sviluppatori emergenti e offrire ai giocatori la possibilità di testare in anticipo titoli ancora in lavorazione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Xbox Indie Demo Fest: tre settimane per provare gratis oltre 30 giochi indipendenti

