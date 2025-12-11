Xbox Game Pass ha ricevuto un nuovo gioco a sorpresa a Sicembre 2025 ed è folle

A dicembre 2025, Xbox Game Pass sorprende ancora una volta con l'aggiunta di un nuovo gioco, nonostante le aspettative di si chiudere il mese senza ulteriori novità. Dopo aver annunciato ben 13 titoli nella prima parte del mese, questa mossa inattesa sottolinea l'impegno continuo di Microsoft nel sorprendere i propri abbonati.

Dicembre 2025 avrebbe già dovuto chiudersi senza ulteriori novità per Xbox Game Pass, considerando che Microsoft aveva presentato ben 13 giochi nella prima tornata del mese. E invece, in perfetto stile “a sorpresa”, il catalogo ha accolto un nuovo titolo a sorpresa: Ultimate Sheep Raccoon, un party game fuori di testa che arricchisce l’offerta natalizia del servizio. Il gioco, firmato Clever Endeavour Games – gli stessi autori di Ultimate Chicken Horse – punta tutto sull’umorismo, sul caos condiviso e su un gameplay immediato perfetto per le serate tra amici. Ultimate Sheep Raccoon mette i giocatori nei panni di animali improbabili a bordo di biciclette, chiamati ad affrontare percorsi ricchi di rampe, meccanismi sospesi, rotaie, tappeti di rimbalzo, zone ad alta velocità e soprattutto trappole disseminate ovunque. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass ha ricevuto un nuovo gioco a sorpresa a Sicembre 2025, ed è folle

