Sono stati resi noti da “X Factor 2025” i risultati del televoto delle puntate. Ci sono diverse sorprese nell’analizzare l’andamento puntata dopo puntata. Effettivamente la vincitrice rob si merita l’appellativo di “underdog”, partita sfavorita poi convinto il pubblico. Secondo una analisi dettagliata comparsa su X ad opera di Davide Maistrello, si evince che la cantautrice ha surclassato senza tentennamenti il super favorito della vigilia PierC, “crollato” nel gradimento, a causa del suo inedito “Neve sporca”. Tomasi non è mai stato in partita, mentre Tellynonpiangere non si è salvato per un pelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2025, le analisi del televoto: rob ha scalato le classifiche piano piano, superando PierC “affossato” dall’inedito. Tellynonpiangere non si è salvato per un pelo

