WWE | Il caso Andrade accuse alla WWE non-compete contestato e zero colpe per Charlotte Flair

L'uscita di Andrade dalla WWE solleva numerosi dubbi e controversie, tra accuse rivolte alla compagnia e questioni legate al contratto non competere. Mentre Andrade si mostra tranquillo sui social, nuove rivelazioni approfondiscono le tensioni e le accuse, offrendo uno sguardo più complesso sulla sua situazione e sui dettagli dietro le quinte di questa difficile separazione.

Mentre Andrade si mostra sereno sui social, la sua uscita dalla WWE è tutto fuorché semplice. In un'intervista recente a El Ring, il luchador aveva minimizzato la situazione, ma il nuovo Wrestling Observer Newsletter di Dave Meltzer racconta una storia molto diversa e decisamente più pesante. Secondo fonti interne alla WWE, Andrade sarebbe stato licenziato per molteplici fallimenti ai test antidroga, motivo per cui la compagnia avrebbe trattenuto la consueta buonuscita dei 90 giorni e, allo stesso tempo, imposto un rigido non-compete di 12 mesi a livello mondiale: "Hanno detto che aveva fallito diversi test antidroga e per questo è stato licenziato.