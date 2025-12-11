WWE | Annunciata una serata ricca di sorprese per il ritiro di Cena a Saturday Night’s Main Event

John Cena si prepara a vivere il suo ultimo match in WWE, annunciato per sabato 13 dicembre a Saturday Night’s Main Event a Washington D.C. L'evento promette una serata ricca di sorprese per celebrare la carriera di uno dei più iconici wrestler della storia.

Con John Cena pronto a disputare il suo ultimo match in WWE questo sabato, 13 dicembre, a Saturday Night’s Main Event a Washington D.C., l’evento era già sulla strada per diventare gigantesco. ma ora la WWE sembra voler alzare ulteriormente la posta. Secondo PWInsider, fonti interne hanno confermato che la compagnia sta lavorando ad “alcune sorprese” per la serata. Nessun dettaglio è trapelato, ma il semplice teaser basta a far scatenare le speculazioni dei fan: ritorni? debutti? angle clamorosi? Tutto è possibile: “Fonti WWE affermano che la compagnia sta preparando alcune sorprese per lo Saturday Night’s Main Event di questo weekend. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net