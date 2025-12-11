WRC – Il Croatia Rally cambia volto
Il Croatia Rally torna nel Mondiale WRC dal 9 al 12 aprile 2026, con un percorso completamente rivoluzionato. Dopo un anno di assenza, la gara si presenta con importanti novità, offrendo agli appassionati una sfida rinnovata e emozionante. Questa ripresa segna un nuovo capitolo per l'evento, che promette spettacolo e adrenalina lungo le strade croate.
