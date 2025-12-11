What’s in the Box? | il nuovo game show con Neil Patrick Harris come funziona e quando esce

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix inaugura un nuovo capitolo del suo universo dedicato ai game show mettendo insieme due ossessioni pop degli ultimi anni: il mistero delle blind box e l’adrenalina degli unboxing. Il risultato risponde al titolo di "What’s in the Box?", un gioco televisivo che si fa carico di sorprese. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica