What’s in the Box? | il nuovo game show con Neil Patrick Harris come funziona e quando esce
Netflix inaugura un nuovo capitolo del suo universo dedicato ai game show mettendo insieme due ossessioni pop degli ultimi anni: il mistero delle blind box e l’adrenalina degli unboxing. Il risultato risponde al titolo di "What’s in the Box?", un gioco televisivo che si fa carico di sorprese. 🔗 Leggi su Today.it
, Si è incontrato questa mattina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Castellini, con il Comune di Melegnano che ha, come da statuto, - facebook.com Vai su Facebook