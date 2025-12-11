West Bromwich-Sheffield United venerdì 12 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 21:00 si affrontano West Bromwich e Sheffield United, due team di rilievo nel calcio inglese di Championship. Attualmente al sedicesimo e diciassettesimo posto, le due squadre si trovano in una posizione di equilibrio tra ambizioni di playoff e rischio di retrocessione, rendendo il match particolarmente interessante per gli appassionati.

West Bromwich e Sheffield United, due club di un certo peso e notorietà nel panorama calcistico inglese, occupano rispettivamente il sedicesimo e diciassettesimo posto nella classifica di Championship, in una posizione equidistante tra zona playoff e zona retrocessione. Il momento però è molto diverso. Le Blades hanno avuto un inizio deludente nella stagione 2025-26, con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

