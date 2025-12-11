Weekend a Roma | 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre

Scopri i principali eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre a Roma, un weekend ricco di iniziative natalizie che animano la città. Tra luci, mercatini, spettacoli e attività per tutte le età, il centro e le periferie si preparano a vivere un'atmosfera magica e festosa in vista delle festività.

Un nuovo weekend pre-natalizio è alle porte: ormai tutti gli alberi e le luminarie sono accesi in città e sono tanti gli eventi a tema pronti a coinvolgere grandi e bambini, dal centro alla periferia.Ma il weekend del 13 e 14 dicembre, è anche teatro, musica e tradizione. Ecco 18 eventi da non. 🔗 Leggi su Romatoday.it