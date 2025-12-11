Weekend a Montalbano Elicona | Ettore Bassi a teatro e suono delle zampogne nel borgo

Montalbano Elicona si prepara a un weekend ricco di eventi culturali e tradizionali, con la presenza di Ettore Bassi a teatro e il suggestivo suono delle zampogne nel borgo. Un appuntamento che unisce memoria civile e radici musicali, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente nel cuore della Sicilia.

Il borgo siciliano si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità culturale e simbolica, dove la memoria civile si intreccia con le radici musicali del territorio. Due appuntamenti, in programma il 12 e il 14 dicembre, animeranno le vie e il teatro di Montalbano Elicona, offrendo al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il lungo sonno della tv. La domenica Carosello e lunedì Sandokan. Come cinquant’anni fa. Il record delle repliche spetta a Montalbano. L'articolo di Salvatore Rizzo è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Montalbano Elicona: Nel weekend Ettore Bassi, poi il suono delle zampogne - Il borgo di Montalbano Elicona si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità culturale e simbolica, dove la ... Riporta 98zero.com

Montalbano Elicona è il borgo più bello - Alle falde del Kilimangiaro, trasmissione di Rai Tre condotta da Camila Raznovich e Dario ... Come scrive lettera43.it