Weekend a Giugliano arriva il villaggio di Harry Potter e tante altre iniziative per il Natale
A Giugliano il weekend di dicembre si anima con il villaggio di Harry Potter e numerose iniziative natalizie. Il cartellone natalizio, già ricco di eventi, si intensifica dal 12 dicembre, offrendo una festa tra magia, arte, musica e tradizioni per tutta la famiglia.
Il cartellone di Natale a Giugliano, già ricco di appuntamenti nei giorni precedenti, entra nel vivo a partire dal 12 dicembre, aprendo un fine settimana che unisce magia, arte, musica e tradizioni. Un percorso che accompagnerà la città non solo in questi giorni, ma anche nelle settimane successive, con eventi pensati per tutte le età. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Weekend d’autunno – 13 dicembre 2025 Sabato 13 dicembre un nuovo appuntamento alla scoperta del patrimonio del nostro territorio vi aspetta, con due siti di notevole pregio: la Tomba del Cerbero a Giugliano e i Depositi archeologici di Rione Terra a Po - facebook.com Vai su Facebook