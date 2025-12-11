Weekend a Giugliano arriva il villaggio di Harry Potter e tante altre iniziative per il Natale

A Giugliano il weekend di dicembre si anima con il villaggio di Harry Potter e numerose iniziative natalizie. Il cartellone natalizio, già ricco di eventi, si intensifica dal 12 dicembre, offrendo una festa tra magia, arte, musica e tradizioni per tutta la famiglia.

Il cartellone di Natale a Giugliano, già ricco di appuntamenti nei giorni precedenti, entra nel vivo a partire dal 12 dicembre, aprendo un fine settimana che unisce magia, arte, musica e tradizioni. Un percorso che accompagnerà la città non solo in questi giorni, ma anche nelle settimane successive, con eventi pensati per tutte le età.

