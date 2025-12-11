Waterpolo Preview | Leka Ivovic presenta il dream match Pro Recco-AN Brescia
Leka Ivovic anticipa il grande incontro tra Pro Recco e AN Brescia, due delle squadre più forti della serie A1 maschile. Questa partita promette di essere uno dei momenti più emozionanti della prima parte della regular season, offrendo agli appassionati uno spettacolo imperdibile tra le due principali protagoniste del campionato.
Il campionato di serie A1 maschile si regala la conclusione più affascinante della prima parte di regular season con la sfida tra le due dominatrici del torneo. Nell’incontro di cartello della tredicesima giornata la Pro Recco riceve l’AN Brescia nel primo atto stagionale del Classico della pallanuoto italiana, match che mette in palio la conquista del primato solitario. Aleksandar Ivovic, leggenda della pallanuoto mondiale e dirigente dello Jadran Herceg Novi presenta il big match della Sciorba, esprime la sua valutazione sull’introduzione delle nuove regole e delinea le possibili prospettive del Settebello per l’imminente rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
