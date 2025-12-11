Wario World approda ufficialmente su Switch 2
Wario World arriva ufficialmente su Switch 2, ampliando la libreria di giochi disponibili sulla nuova console Nintendo. L'annuncio rappresenta un'importante novità per i fan e gli appassionati di Wario, offrendo nuove opportunità di gioco e intrattenimento sulla piattaforma di ultima generazione.
(Adnkronos) – Nintendo ha ufficialmente annunciato l'espansione della libreria software dedicata alla sua nuova ammiraglia, la Switch 2. Nello specifico, il catalogo dell'applicazione "Nintendo GameCube – Nintendo Classics" vede l'ingresso immediato di Wario World, permettendo ai possessori della console di nuova generazione di riscoprire l'avventura tridimensionale dedicata alla nemesi di Mario. L'opera si distingue per una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Breve: Wario World de GameCube disponible en Nintendo Classics Vai su X
Gli amici di Atari World Italia ci segnalano questo primo esperimento di programmazione da AI per Atari 8bit. #AI #Atari8bit #newgame - facebook.com Vai su Facebook
Wario World approda ufficialmente su Switch 2 - Nintendo ha ufficialmente annunciato l'espansione della libreria software dedicata alla sua nuova ammiraglia, la Switch 2. Come scrive msn.com
Wario torna gratis con un cult su Switch Online - Wario World sbarca ufficialmente su Nintendo Switch 2 per tutti gli abbonati a Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo: leggi i dettagli. Scrive spaziogames.it