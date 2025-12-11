Walt Disney investe un miliardo di dollari in OpenAI | i suoi personaggi concessi in licenza per i video con Sora Cosa prevede l’accordo
Walt Disney ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI, entrando nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. L’accordo prevede anche la concessione in licenza dei personaggi Disney per i video creati sulla piattaforma Sora, ampliando così le opportunità di utilizzo dei propri iconici protagonisti nel mondo digitale e dei contenuti generativi.
Walt Disney entra ufficialmente nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa: l’azienda ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI e ha concesso in licenza i propri personaggi per l’utilizzo sulla piattaforma video generativa Sora. L’accordo triennale permetterà agli utenti di Sora di creare brevi video social sfruttando una libreria di oltre 200 personaggi animati o creature provenienti da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. I contenuti saranno visualizzabili e condivisibili dai fan, ma non includeranno somiglianze o voci di attori reali, precisano da Disney. Parallelamente, la multinazionale americana diventerà un cliente di OpenAI, impiegando gli strumenti dell’azienda per sviluppare nuovi prodotti, esperienze digitali e introducendo ChatGPT all’interno dei flussi di lavoro dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Open.online
