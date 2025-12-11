VUOI ENTRARE NEGLI USA? FAMMI VEDERE LA TUA CRONOLOGIA!

Entrare negli Stati Uniti richiede più di semplici documenti: è fondamentale conoscere la propria cronologia e i passaggi chiave del processo. Questo articolo esplora le tappe e le procedure necessarie per inoltrare correttamente la richiesta di ingresso, offrendo una panoramica chiara e dettagliata per chi desidera entrare nel Paese.

Negli Stati Uniti il controllo di chi entra nel Paese è sempre stato raccontato come una questione di confini, visti e passaporti. La proposta avanzata da Donald Trump in queste ore rompe questa narrazione e ne introduce un’altra, più profonda e potenzialmente dirompente: non più soltanto stabilire chi può attraversare una frontiera, ma ricostruire e valutare l’intera traiettoria di vita di una persona prima, durante e dopo il suo ingresso. È questo il significato reale della “cronologia” che il presidente vorrebbe rendere obbligatoria per chiunque metta piede negli Stati Uniti. Per comprendere la portata del cambiamento bisogna partire da come funziona oggi il sistema americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

