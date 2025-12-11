Voucher per il trasporto degli alunni disabili il Comune pubblica in bando
Il Comune ha pubblicato un bando per il voucher destinato al trasporto degli alunni disabili, offrendo un rimborso alle famiglie per le spese sostenute nel trasporto scolastico dei loro figli. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie, garantendo un accesso più agevole e sicuro all'istruzione per gli studenti con disabilità.
Via al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Lo ha deciso il Comune di San Nicola la Strada, guidato dal sindaco Vito Marotta, che ha approvato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi economici sotto forma di voucher, da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
VOUCHER TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTO AUMENTATO A 700 EURO PER LE FAMIGLIE CON FIGLI CON DISABILITÀ Il Comune di San Giuliano Terme ha deliberato di incrementare il contributo economico destinato alle famiglie con figli minori - facebook.com Vai su Facebook
San Giuliano Terme: dal Comune aiuti per il trasporto scolastico di studenti disabili - San Giuliano Terme (PI), 23 ottobre 2025 – Il Comune ha approvato l'avviso pubblico avente ad oggetto l'erogazione alle famiglie per il trasporto scolastico di studenti minori disabili residenti nel ... Da lanazione.it
Trasporto alunni disabili, contributi dal Comune di Cascina - I destinatari sono i nuclei che gestiscono autonomamente l'accompagnamento dei figli a scuola. Scrive lanazione.it