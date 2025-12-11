Vomito diarrea e difficoltà respiratorie Vanno in pausa pranzo e finiscono tutti in pronto soccorso Cosa è successo

Durante una normale pausa pranzo, alcuni dipendenti si sono ritrovati improvvisamente con vomito, diarrea e difficoltà respiratorie, finendo tutti in pronto soccorso. L'episodio ha suscitato preoccupazione e domanda sulla causa di questa insolita intossicazione collettiva, che ha interrotto le attività lavorative e richiamato l'attenzione sulla sicurezza alimentare.

Doveva essere una pausa pranzo come tante, con i colleghi che ordinano qualcosa da asporto e tornano velocemente in ufficio. E invece, nel giro di pochi minuti, quel pranzo si è trasformato in un incubo fatto di arrossamenti, nausea, dissenteria, eruzioni cutanee e difficoltà a respirare. Una scena da emergenza sanitaria che ha mandato nel caos due zone del centro di Genova. Il primo allarme è scattato alle 13:30 in via Ippolito d’Aste: quindici dipendenti avevano consumato piatti a base di pesce e verdure, acquistati in un locale di via Cesarea. Poco dopo hanno iniziato a sentirsi male uno dietro l’altro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

