Vomito diarrea e crisi respiratoria Vanno in pausa pranzo e finiscono in ospedale | cosa è successo

Durante una normale pausa pranzo, alcuni colleghi si sono trovati improvvisamente in emergenza a causa di sintomi gravi come vomito, diarrea e crisi respiratoria. Un episodio inatteso che ha richiesto un intervento medico urgente, trasformando un momento di relax in una situazione critica e inaspettata.

Doveva essere una pausa pranzo come tante, con i colleghi che ordinano qualcosa da asporto e tornano velocemente in ufficio. E invece, nel giro di pochi minuti, quel pranzo si è trasformato in un incubo fatto di arrossamenti, nausea, dissenteria, eruzioni cutanee e difficoltà a respirare. Una scena da emergenza sanitaria che ha mandato nel caos due zone del centro di Genova. Il primo allarme è scattato alle 13:30 in via Ippolito d'Aste: quindici dipendenti avevano consumato piatti a base di pesce e verdure, acquistati in un locale di via Cesarea. Poco dopo hanno iniziato a sentirsi male uno dietro l'altro.

