Volontariato che unisce | l’Associazione Gianluca Sgueglia a Palazzo Paternò di Caserta per Telethon con il Limoncello della Mamma e le mele annurche
Domenica 14 dicembre, l’Associazione Gianluca Sgueglia si riunisce a Palazzo Paternò di Caserta per sostenere Telethon. In un’atmosfera di solidarietà, i volontari offriranno limoncello artigianale, biscotti e mele annurche donate dalla Coldiretti di Caserta, unendo tradizione e impegno per una causa benefica.
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 14 dicembre, nella storica dimora di via San Carlo a Caserta, i volontari saranno presenti con limoncello artigianale, biscotti al limoncello e le mele annurche donate dalla Coldiretti di Caserta. Il volontariato nasce da gesti semplici che diventano cura. Il 14 dicembre, infatti, a Palazzo Paternò, i volontari dell’«Associazione Gianluca Sgueglia OdV» parteciperanno al banchetto Telethon con ciò che li rappresenta: il «Limoncello di mamma», preparato con una ricetta familiare, e i biscotti al limoncello realizzati per sostenere la raccolta fondi. Accanto all’associazione ci sarà la Coldiretti, con cui è attiva una collaborazione fondata sulla valorizzazione del territorio e della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
? Oggi il Centro Servizi Anziani Tiepolo si unisce alla celebrazione della Giornata Internazionale del Volontariato, un momento prezioso per riconoscere il valore di chi ogni giorno sceglie di esserci. Vogliamo ringraziare con gratitudine tutti i nostri volontar - facebook.com Vai su Facebook