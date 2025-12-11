Volontariato che unisce | l’Associazione Gianluca Sgueglia a Palazzo Paternò di Caserta per Telethon con il Limoncello della Mamma e le mele annurche

Domenica 14 dicembre, l’Associazione Gianluca Sgueglia si riunisce a Palazzo Paternò di Caserta per sostenere Telethon. In un’atmosfera di solidarietà, i volontari offriranno limoncello artigianale, biscotti e mele annurche donate dalla Coldiretti di Caserta, unendo tradizione e impegno per una causa benefica.

Domenica 14 dicembre, nella storica dimora di via San Carlo a Caserta, i volontari saranno presenti con limoncello artigianale, biscotti al limoncello e le mele annurche donate dalla Coldiretti di Caserta. Il volontariato nasce da gesti semplici che diventano cura. Il 14 dicembre, infatti, a Palazzo Paternò, i volontari dell'«Associazione Gianluca Sgueglia OdV» parteciperanno al banchetto Telethon con ciò che li rappresenta: il «Limoncello di mamma», preparato con una ricetta familiare, e i biscotti al limoncello realizzati per sostenere la raccolta fondi. Accanto all'associazione ci sarà la Coldiretti, con cui è attiva una collaborazione fondata sulla valorizzazione del territorio e della comunità.