Volontariato che unisce | Associazione Gianluca Sgueglia a Palazzo Paternò per sostenere Telethon

Casertanews.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre, Palazzo Paternò in via San Carlo ospiterà un evento di volontariato promosso dall'Associazione Gianluca Sgueglia per sostenere Telethon. Un'occasione di solidarietà e partecipazione collettiva, in una cornice storica che farà da sfondo a una giornata dedicata all'impegno sociale e alla raccolta fondi.

Domenica 14 dicembre la storica cornice di Palazzo Paternò, in via San Carlo, accoglierà una nuova iniziativa all’insegna della solidarietà e della partecipazione collettiva. L’Associazione Gianluca Sgueglia OdV sarà presente per l’intera giornata al banchetto Telethon, portando con sé i sapori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

