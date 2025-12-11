Volontariato che unisce | Associazione Gianluca Sgueglia a Palazzo Paternò per sostenere Telethon

Domenica 14 dicembre, Palazzo Paternò in via San Carlo ospiterà un evento di volontariato promosso dall'Associazione Gianluca Sgueglia per sostenere Telethon. Un'occasione di solidarietà e partecipazione collettiva, in una cornice storica che farà da sfondo a una giornata dedicata all'impegno sociale e alla raccolta fondi.

Domenica 14 dicembre la storica cornice di Palazzo Paternò, in via San Carlo, accoglierà una nuova iniziativa all’insegna della solidarietà e della partecipazione collettiva. L’Associazione Gianluca Sgueglia OdV sarà presente per l’intera giornata al banchetto Telethon, portando con sé i sapori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

