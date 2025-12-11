Volley la Sir parte bene anche in Champions | Praga sconfitta 3-1

La Sir Sicoma Monini Perugia inizia con successo la stagione di Champions League, battendo Praga 3-1. La squadra, impegnata a riconfermarsi dopo la vittoria dello scorso anno, affronta con determinazione e tenacia questa nuova sfida internazionale, dimostrando di essere ancora una protagonista di rilievo nel panorama del volley europeo.

La conquista è sempre ardua, la riconferma ancora di più. E la Sir Sicoma Monini Perugia, chiamata a difendere il titolo con tanta fatica conquistato lo scorso anno, non fa eccezione.Sembrava che l'esordio stagionale in Champions contro Praga fosse una pura formalità, ma non è stato così: la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

