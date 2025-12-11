Volley la Sir parte bene anche in Champions | Praga sconfitta 3-1

La Sir Sicoma Monini Perugia inizia con successo la stagione di Champions League, battendo Praga 3-1. La squadra, impegnata a riconfermarsi dopo la vittoria dello scorso anno, affronta con determinazione e tenacia questa nuova sfida internazionale, dimostrando di essere ancora una protagonista di rilievo nel panorama del volley europeo.

