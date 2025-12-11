Volley In Serie D femminile La Robur Massa si punge tre volte contro le Sei Rose

Nel campionato di Serie D femminile, la Robur Massa affronta le Sei Rose Rosignano in una partita intensa. Nonostante l'impegno delle atlete locali, la squadra si deve arrendere con un risultato netto. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni in campo.

Robur Massa 0 Sei Rose Rosignano 3 ROBUR MASSA: Bardi, Bertozzi, D’Agostino, Friggeri, Galloni, Kice, Laurencigh, Magnani, Margjoni, Pellegrini, Piccini, Pucci, Ricci A., Ricci L., Righetti Sa., Righetti So. Scarinzi. All. Toracca. SEI ROSE ROSIGNANO: Burgassi, Caporali, Colosimo, Corsini, Fusano, Landi L., Landi R., Lazzerini, Pino, Saggini, Torrini A., Torrini M., Trotta. All. Onorati. Arbitro: Alice Del Freo. Parziali: 13-25; 13-25; 20-25. MASSA – Partita senza storia fra la Robur Massa e la Sei Rose Rosignano, valida per il campionato di Serie D femminile. Le ragazze di Toracca non possono nulla di fronte alle livornesi, seconde della classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley In Serie D femminile. La Robur Massa si “punge“ tre volte contro le Sei Rose

Volley Busca – Fie & Fiöi: Serie D femminile avanti in campionato e in semifinale di Coppa Piemonte - Nel primo set le padrone di casa sono subito in vantaggio con un buon margine ma le astigiane trovano le misure, rimontano e staccano le b ... Secondo tuttosport.com

Volley in Serie D femminile. La Robur Massa si “punge” tre volte contro le Sei Rose - Robur Massa 0 Sei rose Rosignano 3 ROBUR MASSA: Bardi, Bertozzi, D’Agostino, Friggeri, Galloni, Kice, Laurencigh, Magnani, Margjoni, Pellegrini, Piccini, Pucci, Ricci A. Scrive msn.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. W Sound · La Plena (W Sound 05). SUPERSCAMBIO LIVE TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio live della sfida tra @igor_volley e @monviso.volley della Serie A1 @tigota_official Segui la sfida live su - facebook.com Vai su Facebook