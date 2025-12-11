Vittoria di Svezia elegantissima ai Nobel 2025 | ricicla l’abito della madre

La nobiltà svedese si distingue anche per l'eleganza, come dimostra Vittoria di Svezia nella sua recente apparizione ai Nobel 2025. Con un tocco di classe e rispetto per la tradizione, la principessa ha scelto di indossare un abito della madre, Regina Silvia, sottolineando il suo senso dello stile e la continuità delle radici familiari.

Vittoria di Svezia ha dato prova ancora una volta del suo impeccabile stile ripescando un abito dal guardaroba della madre, la Regina Silvia. Il vestito, ispirato a Balenciaga, era stato indossato dalla Sovrana al banchetto del Nobel del 1994, e la Principessa lo ha scelto per la stessa occasione, confermando la sua predilezione per la moda d’archivio. Vittoria di Svezia incanta con l’abito vintage di sua madre ai Nobel. La Principessa Vittoria di Svezia continua a stupire con il suo stile: in occasione della Notte dei Nobel ha scelto il trionfo dell’eleganza discreta con a un abito riciclato, ripescato direttamente dall’archivio di sua madre, la Regina Silvia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittoria di Svezia elegantissima ai Nobel 2025: ricicla l’abito della madre

