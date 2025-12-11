Viti sulla Fiorentina | Commisso ci ha trasmesso questa cosa! Ora i nostri obiettivi sono…

In un momento di difficoltà per la Fiorentina, Viti sottolinea l'importanza del gruppo e il sostegno di Commisso. I giocatori sono concentrati sui propri obiettivi personali, ma con l'obiettivo di uscire insieme da questa fase complessa e ritrovare la posizione in classifica.

Fiorentina, Viti: "Obiettivi personali da parte, usciamone come gruppo. Commisso sempre con noi" In casa Fiorentina continua a crescere la tensione dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con la classifica che riflette le difficoltà vissute dalla squadra. Alla vigilia del match di Conference League contro la Dinamo Kiev, il difensore Mattia

