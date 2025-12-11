Vita privata recensione | Jodie Foster al servizio di un film medio
Rebecca Zlotowksi dirige un whodunit alla francese. Funziona nel tono e nelle interpretazioni, ma senza il cast passerebbe inosservato. In sala. Il concetto di verità, oggi, ha perso le sue forme e i suoi contorni. Ormai, che siano i reel di Instagram o i proclami (pseudo)politici, la verità è solo questione di prospettiva. Tutto cambia in base ai punti di vista. Tutto si evolve, mutando pure la memoria e la percezione. Pura distopia, qualcuno dice. Girandoci attorno, ma ammiccando un po' troppo al giallo borghese, Rebecca Zlotowksi - sempre più centrale nel cinema medio europeo - dirige e scrive (insieme ad Anne Berest) Vita privata che, della verità, ne fa un ovvio file rouge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Vita privata, Jodie Foster tra ipnosi, misteri e traumi interiori.
VITA PRIVATA - C’è un sospettato (Mathiue Almaric nei panni del marito della vittima), ci sono segreti professionali da non rivelare, qualche spirito maligno in giro e una serie di indizi (telefonate anonime, ... Secondo cinespettacolo.it
Programmazione Vita privata Giovedì 11 Dicembre ore 20.30 Venerdì 12 Dicembre ore 18.30 VOS* Sabato 13 Dicembre ore 17.00 - 21.00 Domenica 14 Dicembre ore 17.00 - 19.00 Lunedì 15 Dicembre ore 18.30 Martedì 16 Dicembre ore 17.00 - 21.00 VOS*