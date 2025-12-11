Visto USA | la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli Stati Uniti
Una nuova proposta di legge negli Stati Uniti mira a rafforzare i controlli all'ingresso, introducendo obblighi di verifica sui social media, richieste di ulteriori dati e possibili aumenti dei tempi di attesa per l’ESTA. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza nazionale e a migliorare i controlli sui visitatori internazionali.
Nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti: controlli sui social media, più dati richiesti e possibili tempi di attesa più lunghi per l’ESTA. Cosa cambia davvero?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
HAI MAI VISTO UN NATALE SENZA ALBERO? OVVIAMENTE NO Ecco perchè tra le specialità di questo periodo firmate LA GÉNOISE non può assolutamente mancare quella che è una proposta UNICA & SPECIALE: ALBERI DI NATALE fatti di cioccol - facebook.com Vai su Facebook
Visto USA: la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli Stati Uniti - Nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti: controlli sui social media, più dati richiesti e possibili tempi di attesa più lunghi per l’ESTA. Da vanityfair.it
Usa, cambiano le regole per entrare: tutti i turisti dovranno mostrare i contenuti dei profili social degli ultimi 5 anni - Le nuove regole Esta si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti come i cittadini italiani. Riporta milanofinanza.it