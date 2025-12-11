Visto USA | la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli Stati Uniti

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova proposta di legge negli Stati Uniti mira a rafforzare i controlli all'ingresso, introducendo obblighi di verifica sui social media, richieste di ulteriori dati e possibili aumenti dei tempi di attesa per l’ESTA. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza nazionale e a migliorare i controlli sui visitatori internazionali.

Nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti: controlli sui social media, più dati richiesti e possibili tempi di attesa più lunghi per l’ESTA. Cosa cambia davvero?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

visto usa la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli stati uniti

© Vanityfair.it - Visto USA: la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli Stati Uniti

visto usa proposta leggeVisto USA: la proposta di legge che vuole introdurre controlli obbligatori sui social per entrare negli Stati Uniti - Nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti: controlli sui social media, più dati richiesti e possibili tempi di attesa più lunghi per l’ESTA. Da vanityfair.it

visto usa proposta leggeUsa, cambiano le regole per entrare: tutti i turisti dovranno mostrare i contenuti dei profili social degli ultimi 5 anni - Le nuove regole Esta si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti come i cittadini italiani. Riporta milanofinanza.it