Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, apre le sue porte ai visitatori con visite guidate che svelano la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei simboli istituzionali più rappresentativi d’Italia. In questo articolo troverai il calendario aggiornato, le modalità di prenotazione e alcune curiosità sul palazzo.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d’Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l’accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti. 🔗 Leggi su Funweek.it

CrpTv n.12 del 06 aprile 2012 - Visite guidate a Palazzo Lascaris

Video CrpTv n.12 del 06 aprile 2012 - Visite guidate a Palazzo Lascaris Video CrpTv n.12 del 06 aprile 2012 - Visite guidate a Palazzo Lascaris

Cerca Video Caricamento del Video...

Buon compleanno SOMSI: per festeggiare i suoi 159 anni, visite guidate gratuite alla sede di Palazzo Gregoris e alla mostra sulle Dolomiti. Lunedì 8 dicembre Ore 10 e 11:30 - Visite guidate Ore 11:00 - Cerimonia Palazzo Gregoris Info bit.ly/So - facebook.com Vai su Facebook

Visite a Palazzo Chigi: calendario aggiornato, modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo - Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di ... Lo riporta funweek.it

Ariccia, visita a Palazzo Chigi gratuita il 13 e 14 dicembre: un weekend di meraviglie, con la possibilità di ammirare un Caravaggio - alazzo Chigi non è un semplice museo: è una dimora storica rimasta intatta, un set naturale per film (chi non ricorda “Il Gattopardo” di Visconti? Secondo castellinotizie.it