Virus mutante 2.000 casi al giorno L’allarme dei medici | Ondata mai vista chi deve stare attento
Un aumento preoccupante dei casi di virus mutante, con circa 2.000 nuove infezioni giornaliere, ha generato allarme tra medici e cittadini. L’ondata di febbre, tosse e timori si presenta come una minaccia senza precedenti, sollevando interrogativi sulla gravità della situazione e sulle precauzioni da adottare in questa emergenza sanitaria.
Un’ondata di febbre, tosse e paura: c’è chi parla di “nuovo incubo” e chi, incredulo, si chiede se sia davvero il momento di preoccuparsi. In Regno Unito e non solo, il clima invernale quest’anno porta con sé un’ombra pesante: qualcosa di molto diverso dalla solita influenza. Medici e ospedali inglesi sono ormai “al limite”. I numeri parlano chiaro e fanno rabbrividire anche i più scettici: ricoveri schizzati alle stelle, bambini e anziani tra i più colpiti, e una parola che ricorre ovunque – “super influenza”. La tensione cresce ogni giorno, mentre le istituzioni sanitarie lanciano appelli e raccomandazioni senza precedenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Super influenza, boom di casi in Inghilterra: 2.600 pazienti al giorno. «Virus mutante, ondata senza precedenti». La mappa del contagio - Monta l'allarme dei media britannici, e si moltiplicano gli avvertimenti dei medici, delle autorità sanitarie e di quelle politiche, per la diffusione sull'isola di ... Segnala ilmessaggero.it
Aviaria, virus mutato ha causato il caso grave in Usa. Ritirato lotto di cibo per gatti dopo morte di un felino - ) Le analisi dei campioni prelevati dal primo paziente con una forma grave di influenza aviaria negli Stati Uniti hanno ... Scrive ilfattoquotidiano.it