Virus mutante 2.000 casi al giorno L’allarme dei medici | Ondata mai vista chi deve stare attento

Un nuovo virus mutante, definito super influenza, sta causando un’impennata di casi nel Regno Unito e in Europa, con circa 2.000 contagi quotidiani. I medici lanciano l’allarme, evidenziando un’ondata senza precedenti e sottolineando l’importanza di prestare attenzione a chi è più vulnerabile. La diffusione rapida preoccupa le autorità sanitarie, richiedendo misure di tutela efficaci.

Monta l’allarme nel Regno Unito e in Europa per la diffusione di una cosiddetta super influenza, con un livello di contagio largamente superiore alla media di molte stagioni precedenti. Secondo i dati ufficiali, i ricoveri nella sola Inghilterra sono aumentati di oltre 2.600 pazienti al giorno, registrando un’impennata del 55% rispetto alla settimana precedente, con numeri che non si vedevano mai in questo periodo dell’anno da quando esistono le statistiche. Il professor Stephen Powis, direttore medico del Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS), ha parlato di «un’ondata senza precedenti di super influenza» e ha sottolineato come gli ospedali siano già costretti a gestire lo scenario peggiore previsto per questa stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Virus mutante, 2.000 casi al giorno”. L’allarme dei medici: “Ondata mai vista, chi deve stare attento”

