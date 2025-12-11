Virtus Anche Danilovic incorona Niang

Il talento di Niang si sta facendo sempre più evidente, dimostrando un potenziale esplosivo che ha attirato l’attenzione a livello internazionale. La sua crescita è stata rapida e promettente, tanto che la NBA lo ha scelto al secondo giro, confermando le sue qualità e le possibilità di un futuro brillante nel basket.

Quanto sia esplosivo, lo abbiamo cominciato a capire. Quanto possa crescere, l'attesta il fatto che è stato scelto, al secondo giro, dalla Nba. Mancava un terzo indizio per fare una prova. La prova che Saliou Niang ha, davanti a se, un luminoso futuro. L'investitura ufficiale viene da un uomo che fa parte della storia e della leggenda della Virtus. Uno che, magari, non parla tantissimo – preferiva i canestri e le vittorie alle parole –, ma che quando lo fa, non sbaglia mai. "Ha solo 21 anni, mi sembra molto simpatico. Poi gioca per la Virtus, non posso che augurargli tutto il bene possibile". Musica e parola di Sasha Danilovic.

