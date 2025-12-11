Violenza sulle donne | inaugurate stanze tutta per sé in due caserme dei carabinieri
Violenza sulle donne. Sono state inaugurate due stanze protette presso le sedi dei carabinieri della compagnia di Bracciano e della tenenza di Ardea. Nell'ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d'Italia "Una stanza tutta per sé ", nato dal protocollo, di recente rinnovato.
Lotta contro la violenza di genere. La questura apre le porte alle donne: "Uno spazio dedicato all'ascolto" - Il progetto "Una stanza tutta per sé" del Soroptimist: un luogo in cui le vittime possano sentirsi accolte.
Macerata, una stanza per raccontare le violenze. Il questore: «Evitare che sfocino in femminicidi» - Si tratta di un ambiente destinato all'ascolto delle persone vittime di violenza ...
Alleanza tra donne e uomini, INPS contro la violenza di genere Si rafforza la collaborazione fra l'INPS e le Istituzioni per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto.
La violenza digitale contro le donne rifugiate è in continuo aumento. Xenofobia e sessismo trovano nuova forza nella disinformazione. È il momento di agire: alziamo la voce e per dire no! 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere