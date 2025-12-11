Violenza sulle donne | inaugurate stanze tutta per sé in due caserme dei carabinieri

Violenza sulle donne. Sono state inaugurate due stanze protette presso le sedi dei carabinieri della compagnia di Bracciano e della tenenza di Ardea. Nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “Una stanza tutta per sé “, nato dal protocollo, di recente rinnovato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

