violenza sulla sorellina della fidanzata a processo dopo la disco

Un 24enne di Pesaro è stato assolto dal gup per mancanza di prove dall’accusa di aver violentato la sorellina minorenne della sua fidanzata, dopo una serata in discoteca. L’episodio risale al 2025 e il procedimento giudiziario si è concluso con l’assoluzione dell’imputato.

Pesaro, 11 dicembre 2025 – Accusato di aver violentato la sorella minorenne della sua compagna dopo una serata in discoteca, un 24enne pesarese ieri mattina è stato assolto dal gup per mancanza di prove. La pm aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste e la trasmissione degli atti in Procura per valutare l’ipotesi di calunnia a carico della ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni e si era costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Andrea Floriani. Papà travolto dai debiti, il grande cuore di Stefano: “Li aiutiamo noi, sarà il nostro regalo di Natale” La compagna dell’imputato era ricoverata per un’appendicite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it