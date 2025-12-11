Violenza maltrattamenti danneggiamento | 32enne fermato a Verona e condotto in carcere

Un uomo di 32 anni di origini siciliane è stato arrestato a Verona dai carabinieri per violenza, maltrattamenti e danneggiamenti, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura di Venezia. L’arresto è avvenuto mercoledì 11 dicembre, portandolo nel carcere della città.

Sono stati i carabinieri della stazione di Verona Principale, nella giornata di mercoledì 11 dicembre, a trarre in arresto un 32enne di origini siciliane, in ottemperanza a provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla procura della Repubblica di Venezia.L'uomo aveva mantenuto la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ancora #violenza sulle donne. Nel napoletano un infermiere arrestato per aver narcotizzato con farmaci e seviziato la compagna. Già in passato lei lo aveva denunciato per maltrattamenti ed era scattato il codice rosso. #Tg1 Giulia Serenelli - facebook.com Vai su Facebook

Violenza sulle donne, dati che devono far riflettere Il prefetto Pietro Signoriello: “A Catania nel 2025 221 atti persecutori, 341 maltrattamenti in famiglia, 46 violenze sessuali e 2 atti sessuali con minorenni” @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it Vai su X

Violenza sessuale sugli studenti di scuola media, la prof rinviata a giudizio. Il 12enne che ha raccontato gli abusi - Un'insegnante di sostegno di 38 anni, accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, è stata rinviata a ... Da msn.com

Violenza e maltrattamenti, due arresti - I carabinieri della compagnia di Triggiano, in provincia di Bari, hanno eseguito una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Bari, nei confronti di un 31enne del luogo che, ... Riporta rainews.it