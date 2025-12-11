Violenza di genere digitale la proposta per rimuovere le foto intime non consensuali e bloccare i deepfake

La proposta di legge n. 2612 del M5S mira a combattere la violenza di genere digitale, prevedendo la rimozione tempestiva di foto intime non consensuali e deepfake. Il testo introduce strumenti di prevenzione e nuove tutele per le vittime, promuovendo un sistema coordinato e rapido per contrastare i contenuti illeciti online.

