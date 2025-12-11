Violento scontro tra un fuoristrada e un' auto | morto un 51enne gravissimo il figlio di 9 anni E' accaduto in Basilicata

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in Basilicata, precisamente a Pantano di Pignola (Potenza), coinvolgendo un fuoristrada e un'auto. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 51 anni e il grave ferimento di suo figlio di 9 anni, mentre un'altra persona ha riportato ferite non gravi.

Un uomo di 51 anni è morto ed il figlio di nove anni è rimasto gravemente ferito, oltre a un altro uomo in condizioni non preoccupanti, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in località Pantano di Pignola ( Potenza ). Secondo quanto si è appreso, si è verificato un violento scontro frontale tra un fuoristrada e una utilitaria sulla strada principale, un lungo rettilineo, della popolosa.

