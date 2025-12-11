Violentò la cognata mentre lei dormiva Anziano condannato Sconterà nove anni

Un uomo anziano è stato condannato a nove anni di reclusione per aver violentato la cognata mentre dormiva e per aver ferito con un coltello il nuovo compagno dell’ex moglie, in un grave episodio di violenza. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna per violenza sessuale e lesioni.

É stato condannato a nove anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni, per aver abusato della giovane cognata, e per aver aggredito ferendolo con un coltello il nuovo compagno dell’ex moglie. La sentenza è stata letta ieri matta dal presidente del collegio, Stefano Billet (al latere i giudici Jacqueline Monica Magi e Pasquale Cerrone). L’uomo, 60 anni, avrebbe abusato della sorella della moglie, di trent’anni più giovane, la notte del 28 maggio 2022, quando la ragazza era ospite nella loro casa. Da quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri, l’uomo avrebbe approfittato dello stato di minorata difesa della ragazza che stava dormendo sul divano del salotto, dopo essere rientrata all’alba da una serata in compagnia di amici, nella quale aveva bevuto alcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it