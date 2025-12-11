Violento agguato ai tifosi del Rayo Vallecano tra i boschi in Polonia con mazze e tronchesi | 10 feriti

Un gravissimo episodio si è verificato in Polonia, dove dieci tifosi del Rayo Vallecano sono stati vittima di un violento agguato tra i boschi mentre si dirigevano a Bialystok per la partita di Conference League. L'attacco, con mazze e tronchesi, ha causato numerosi feriti e desta grande preoccupazione per la sicurezza dei supporter.

Tifosi del Rayo Vallecano vittime di un agguato mentre viaggiavano verso Bialystok per la Conference League. La polizia è intervenuta evitando una tragedia maggiore: 10 feriti gravi, 7 arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

